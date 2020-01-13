Uyuz hastalığı kolay kolay bulaşmaz

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TürkDermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr, Emel Erdal Çalıkoğlu, AVM'lerde kıyafet denenirken uyuz hastalığı bulaştığı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Çalıkoğlu, dernek üyelerinin de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Türkiye'nin farklı yerlerinde uyuz vakalarında artış yaşandığını ancak olayı salgın olarak değerlendirmenin doğru olmadığını söyledi. Çalıkoğlu, "AVM'lere gitmeyin, kıyafet denemeyin uyarısı yapmak çok ileri bir tedbir. Uyuz kıyafet denenmesi ile bulaşabilecek bir rahatsızlık değil" dedi. Uyuz vakalarında asıl sorunun tedavinin düzgün yapılmaması olduğunu vurgulayan Çalıkoğlu, uyuzun düzgün tedaviyle önlenebileceğini ve utanılmaması gerektiğini belirtti. Dernek Genel Sekreteri Prof. Dr. Dilek Bayramgürler de uyuzun yakın deri temasıyla gerçekleştiğini aktararak, şunları söyledi: "Uyuz, bir parazit tarafından oluşturuluyor. Kıyafetlerle ya da dış ortamdaki yerlerden insanlara bulaşması çok olası değil. Uyuzda toplu tedavi gerekiyor. Bir ailede uyuz vakası çıktığında diğer aile fertlerinin de uyuz tedavisi olmalı"