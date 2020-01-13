‘Yeni Nesil Gazeteciler’ sertifika aldı

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Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Medya İletişim Mektebi'nin "Yeni Nesil Gazetecilik" kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi. TDED Ankara Şube Başkanı Mehmet Oymak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan tören ve yeni dönem açılış programındaki konuşmasında derneğin kuruluşuna ilişkin bilgi verdi. Derneğin bu yıl 11'inci yılını kutladığını ve 20 merkezde şube açtıklarını belirten Oymak, amaçlarının bütün Türkiye'de organize olmak, dil, kültür ve edebiyat konusunda ciddi şeyler yapmak olduğunu dile getirdi. Liseler arası yarışma ve kongreler düzenlediklerini de anımsatan Oymak, bilgi ve işaret levhaları ve "F klavye" kullanımına ilişkin de faaliyetlerde bulunduklarını anlattı. Oymak, verilen sertifikaların önemine işaret ederek, eğitimlere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Yazar Rasim Özdenören de gençlere haber takibinde ve mülakat sırasında neler yapmaları gerektiği ve zaman yönetimi konusunda tavsiyelerde bulundu. Törende, Kazak sanatçılar da müzik dinletisi sundu.