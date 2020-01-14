Balâlılara TOKİ’den 200 konut müjdesi

Balâ Belediye Başkanı Ahmet Buran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 bin sosyal konutun 200 adedinin Bala'da yapılacağını söyledi. Buran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu Şentepe Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 30 dönüm alanın toplu konut alanı olarak belirlendiğini aktardı. Belirlenen alana ilişkin imar planı çalışmalarına başlandığını ifade eden Buran, bu kapsamda alanın imar planına esas jeolojik etüt çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Sosyal konutların Balâ'ya katma değer sağlayacağını söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Buran, dar gelirli vatandaşlara yönelik kalkınma hamlelerini desteklediklerini belirtti. Buran, "İlçemizde yapılacak olan 200 konutun dar gelirli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, bu süreçte talep ve girişimlerimize destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.Başkan Buran, toplu konut müjdesinin yanı sıra Göztepe Mahallesi'nde yapılacak olan kentsel dönüşüm hakkında da bilgi verdi. Buran, 22 dönümlük bir alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından afet riskli alan olarak belirlendiğini bildirdi. Balâ Belediye Başkanı Ahmet Buran şöyle konuştu: "Bakanlığımız tarafınca Göztepe Mahallesi sınırları içerisinde de yaklaşık 22 dönümlük bir alan, afet riskli alan olarak ilan edilmiştir. Riskli alanın dönüşümüne yönelik hak sahipliliği ve değerleme projelendirme çalışmaları GEDAŞ şirketine verilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak da ilk halk katılım toplantısı belediyemiz bünyesinde GEDAŞ ile hak sahipleri arasında gerçekleştirilmiş olup ilgili firma tarafından arazide yapılan çalışmalar sonucu değerleme işlemleri tamamlanmıştır. Plan ve proje çalışmaları devam etmektedir. Planlanan ilave kentsel dönüşüm alanı olarak 100 dönümlük alanında riskli alan olarak ilan edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Dönüşen ve gelişen Bala için gece gündüz çalışmak Balalılara borcumuzdur."

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