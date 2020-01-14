Başkan Altınok: Milyonlarca yüreğe dokunduk

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Şenlik Mahallesi'nde ikamet eden yatalak hasta Mehmet Demir'in, aile sohbeti sırasında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u görmek istediğini belirtmesi üzerine kızı Sebahat Kılıç bu isteği Başkan Altınok'a iletti. İsteği memnuniyetle karşılayan Başkan Altınok da Demir ailesini ziyaret etti. Başkan Altınok, yatalak hasta Mehmet Demir'i (91) ziyaret ederek, "Asırlık Çınar olan Mehmet amca beni görmek istediğini söylemiş. Bu istek bana iletildiğinde aynı gün içerisinde büyük bir memnuniyetle Mehmet Amcayı ziyaret ettim. Amcamızın gönlüne dokunarak milyonlarca gönle, milyonlarca yüreğe dokunduk" dedi.Mehmet Demir'le sıcak bir sohbet gerçekleştiren ve onun isteklerini dinleyen Başkan Altınok, "Geçmişine sahip çıkmayanların geleceği olmaz. Anne ve babasının hayır duasını almayanın vay haline! Onlara karşı insanlık ve evlatlık görevimizi yerine getirelim. Yaşlılarımız; rıza, gönül ve dua almak için önemli birer değerdirler. En şerefli ve en değerli varlık insandır" dedi.