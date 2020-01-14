Pursaklar’da yaren evi açıldı

PURSAKLAR Aile Yaşam Merkezi'nde vatandaşların yoğun katılım gösterdiği Yaren Evi'nin açılışında, genç yaren ekibinin yapmış olduğu gösteri izleyenleri büyüledi. AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, Belediye Başkan Yardımcıları, Çankırı Dernekler Federasyon Başkanı Adem Can ve hemşehrilerimizin yoğun katılımlarıyla Pursaklar Belediyesi Yaren Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılardan yoğun bir ilgi gören gösteriler büyük alkış topladı. Yaren figürlerinin sergilendiği açılış töreninin ardından yaren yemeği yenildi. Yaren evine gelenler aynı zamanda bir yaren müzesini de gezme imkanı bularak, yıllardır görmedikleri eşyaları görerek geçmişi hatırlama olanağını da buldular. Ahilik kültürünün bir parçası olan, geleneklere göre akşam namazından sonra başlayan, sabah namazıyla sona eren özellikle kış aylarında bir araya gelinen yaren gecelerinde sohbetler ediliyor, maniler okunuyor, oyunlar oynanıyor, sazlı sözlü vakit geçiriliyor. Sadece eğlence değil, bir dayanışma biçimi olarak görülen yaren gecelerinde, birbirine küs olanlar ise barıştırılıyor. İnsan yetiştirme, insanı hayata alıştırma, sosyal düzeni ve güvenliği sağlama gibi değerleri içinde yaşatan ve bu değerleri ileri kuşaklara aktarmaya çalışan, eğitici sosyal bir kurum haline gelen "yaren" geleneği Pursaklar'da yaşatılmaya devam edilecek.

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