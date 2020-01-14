Tüm kızlar tekvando öğrenmeli

GENÇLIK Merkezlerinde futboldan basketbola, okçuluktan satranca kadar sporun pek çok farklı dalıyla tanışan ve başarılara imza atan Altındağlı gençler, tekvando ile tanıştı. Tekvando kurslarının ilgi görmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Şimdilik iki merkezimizde dersler başladı. Kısa süre sonra diğer mahallelerimizdeki gençlik merkezlerimizde de kursu başlatacağız. Gençlerimizin sporun farklı dallarıyla tanışmasını çok önemsiyoruz"
dedi.
HEP MERAK EDİYORDUM
TEKVANDO derslerine büyük bir ilgiyle katıldığını söyleyen merkez üyesi Derya Karlı, "Savunma sporlarını hep merak ediyordum. Burada tanışma ve katılma imkanım oldu" derken bir diğer öğrenci Müberra Aköz de, "Merkezde çeşitli aktivitelere katılıyordum, kurslara geliyordum. Tekvando kursu açılınca hocalarım beni buraya yönlendirdi. Savunma sanatını öğreniyoruz, daha güçlü oluyoruz. Bence kızların mutlaka öğrenmesi gerek"
diye konuştu.