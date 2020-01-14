Tüm kızlar tekvando öğrenmeli

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLIK Merkezlerinde futboldan basketbola, okçuluktan satranca kadar sporun pek çok farklı dalıyla tanışan ve başarılara imza atan Altındağlı gençler, tekvando ile tanıştı. Tekvando kurslarının ilgi görmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı,dedi.TEKVANDO derslerine büyük bir ilgiyle katıldığını söyleyen merkez üyesi Derya Karlı, "Savunma sporlarını hep merak ediyordum. Burada tanışma ve katılma imkanım oldu" derken bir diğer öğrenci Müberra Aköz de,diye konuştu.