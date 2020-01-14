Türkiye’deki voleybol ortamı çok güzel

HALKBANK Voleybol Takımı'nın Moldovalı smaçörü Dmitrii Bahov sezon ve Türkiye'deki hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Babasının da voleybolcu olduğunu ve kariyerine 10 yaşında başladığını aktaran Moldovalı smaçör Bahov,dedi. Türkiye'deki dördüncü sezonunu geçiren Bahov, sözlerine şöyle devam etti: "Burada, kendimi çok rahat hissediyorum. Bildiğiniz gibi üç farklı takımın formasını giydim. Her biri farklı bir şehirdeydi. Yaşadığım her yerde insanlar bana çok yardım etti. Ben ve ailem için birer dost oldular. Ankara da öyle. Gerçekten büyük bir şehir. Oturduğumuz lokasyondan çok memnunuz. Yemeklere, Türk kültürüne alışığız. Hayat burada bizim için asla zor değil." Türkiye'deki voleybol ortamının müthiş bir platform olduğuna vurgu yapan Dmitrii Bahov, birçok güçlü takımla karşı karşıya gelindiğini belirterek,ifadelerini kullandı.İlk yarı değerlendirmesi ve ikinci yarı düşüncelerine aktaran Bahov, "Elbette takım olarak ilk yarıda bulunduğumuz yerden mutlu değiliz. Sıralamadaki yerimiz Halkbank'ın alışık olduğu bir sıralama değil asla. İkinci devre daha çok çalışıp geri dönmek için mücadele vereceğiz. Gerçek yerimizi almak için yeterli motivasyonumuz var ve eminim başaracağız" dedi. Halkbank'ın genç sporcuları hakkında düşüncelerini ifade eden Bahov,olduğunu söyledi.

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