Yenimahalleliler yaz kış yüzüyor

YENIMAHALLE Belediyesi'nin ilçenin 4 ayrı noktasında hizmet veren yüzme havuzları, kış aylarında büyük ilgi çöküyor. İlçe sakinlerinin ilk tercihleri arasında olan Hacı Sabancı, Bülent Ecevit, Turgut Özakman ve Prof. Dr. Mehmet Haberal havuzları sömestri tatilini değerlendirmek isteyen çocuklara da eğlencenin kapılarını aralıyor. Günün her saati dolup taşan Yenimahalle Belediyesi havuzları, yarıyıl tatilini başkent Ankara'da geçirecek vatandaşlara da hizmet verecek.4 ayrı havuzda, açıldıkları günden bu yana yaklaşık 100 bin çocuğun eğitim aldığı kurslarda çocuklar hem yüzme öğrendi hem de eğlendi. Her yaş grubuna özel yüzme eğitimi programları düzenlenen havuzların, spor salonları kısmı da vatandaşlra hizmet veriyor.Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,dedi.

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