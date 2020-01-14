Yenimahalleliler yaz kış yüzüyor

YENIMAHALLE Belediyesi'nin ilçenin 4 ayrı noktasında hizmet veren yüzme havuzları, kış aylarında büyük ilgi çöküyor. İlçe sakinlerinin ilk tercihleri arasında olan Hacı Sabancı, Bülent Ecevit, Turgut Özakman ve Prof. Dr. Mehmet Haberal havuzları sömestri tatilini değerlendirmek isteyen çocuklara da eğlencenin kapılarını aralıyor. Günün her saati dolup taşan Yenimahalle Belediyesi havuzları, yarıyıl tatilini başkent Ankara'da geçirecek vatandaşlara da hizmet verecek. Yenimahalle havuzlarında uzman personeller, tatil boyunca çocuklara hem yüzme öğretecek hem de eğlence dolu unutulmaz bir tatil yaşatacak.
4 ayrı havuzda, açıldıkları günden bu yana yaklaşık 100 bin çocuğun eğitim aldığı kurslarda çocuklar hem yüzme öğrendi hem de eğlendi. Her yaş grubuna özel yüzme eğitimi programları düzenlenen havuzların, spor salonları kısmı da vatandaşlra hizmet veriyor.
İLÇEYE 5'INCI HAVUZ MÜJDESI DE GELDİ
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "İlçemizde 4 havuzumuz vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Havuzlarımızın 5'incisini de Ata Mahallesi'nde hayata geçirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sağlıklı nesiller için spor şart"
dedi.