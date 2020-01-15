Akciğer tansiyonunu yendi, artık torun bakıyor

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AKCIĞER tansiyonuna bağlı nefes darlığı çeken ve hastalığının ilerlemesi nedeniyle tekerlekli sandalyeyle hastaneye gelen Hülya Şahiner, gördüğü tedavi sonrası evine yürüyerek gitmenin ve torun bakmanın mutluluğunu yaşıyor. Ankara'da yaşayan 49 yaşındaki ev hanımı Hülya Şahiner, 15 yıl mücadele ettiği astım hastalığıyla ilgili yaşadıklarını, anlattı. Hastalığı nedeniyle sürekli ilaç kullandığını ifade eden Şahiner, zaman ilerledikçe yürüyemediğini ve merdiven çıkamaz duruma geldiğini söyledi. Şahiner, birçok hastaneye başvurdu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Akciğer Tansiyonu Polikliniğine başvurduğunu ifade eden Şahiner, "Hastaneye geldiğimde durumum çok kötüydü. Ölmek üzereydim. Tekerlekli sandalye ile geldim. Elim, dudaklarım her yerim morarıyordu. Tedavime hemen başlandı. 10 gün içerisinde iyileşmeye başladım. Umudu kesmiştim. Şimdi torun bakıyorum" Doç Dr. Nesrin Öcal "Hastaya ileri tetkik planladık" dedi.