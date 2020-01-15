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Başkan güne esnaf ve hasta ziyaretleriyle başlıyor

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Başkan güne esnaf ve hasta ziyaretleriyle başlıyor
PURSAKLAR Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, rahatsızlıkları nedeniyle evlerinde istirahat eden vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Ertuğrul Çetin, sabahın ilk ışıkları ile birlikte esnaf ziyaretlerine başlarken bir yandan da yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürerek vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteriyor. Saha çalışmaları için sokakta olan, vatandaşların dertleriyle de dertlenen, vatandaşların her zaman yanında olan ve olmaya gayret gösteren Başkan Çetin, ilçe genelinde farklı mahalleler de belirlediği program dahilinde ev ziyaretlerinde bulunarak yaşlı ve hastaları ziyaret ediyor. Başkan Ertuğrul Çetin, hasta ziyaretlerinde gittiği evlerde hemşerilerinin sıcak ilgisi ve sohbetleri ile karşılaşırken ailelerin minik fertlerinin sevgi dolu bakışları ile de enerji topladı. Hasta ve hasta yakınları, Ertuğrul Çetin'in yapmış olduğu ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, ilgilerinden dolayı da teşekkür etti.
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Başkan güne esnaf ve hasta ziyaretleriyle başlıyor
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