FED Kupası’nda rakipler belli oldu

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Kadın Tenis Milli Takımı'nın, FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'deki rakipleri belli oldu.MILLI takım, FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de üst üste 8. kez mücadele edecek. Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı Milli Takımda İpek Soylu, Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, Başak Eraydın, Berfu Cengiz, İpek Öz ve Ayla Aksu Enka Spor Tesislerinde kampa girecek.