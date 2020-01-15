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FED Kupası’nda rakipler belli oldu

Giriş Tarihi: 15.1.2020
FED Kupası’nda rakipler belli oldu
TÜRKIYE Kadın Tenis Milli Takımı'nın, FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'deki rakipleri belli oldu. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 5-8 Şubat tarihlerinde Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kentinde düzenlenecek organizasyonda Polonya ve Slovenya ile B Grubu'nda yer aldı. MILLI takım, FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de üst üste 8. kez mücadele edecek. Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı Milli Takımda İpek Soylu, Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, Başak Eraydın, Berfu Cengiz, İpek Öz ve Ayla Aksu Enka Spor Tesislerinde kampa girecek.
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FED Kupası’nda rakipler belli oldu
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