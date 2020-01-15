Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Mert, Ankaragücü Kulübü olarak bizim ekonomik durumumuz daha farklı diğer kulüplerden. Bizim şu anda maalesef hiçbir gelirimiz yok. Gelirlerimizin tamamı temlik altında. Şu an görüşmelerimiz var ama sonuçlanan bir şey yok" dedi. Yapılandırma yapılmayan bir kulüp olduklarını vurgulayan Fatih Mert,diye konuştu.Transfer yasağı konusunda çalıştıklarını vurgulayan başkan Mert,Dosyaların tamamı da bitmedi bunu belirteyim. Futbolcular alacaklarının tamamını almak istiyorlar, bunu da çözemiyoruz. Bugüne kadar bize yaklaşım gösterenler de var.itirafında bulundu.

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