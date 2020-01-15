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Kızılcahamam’da öğretmenler eğitime başladı

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Kızılcahamam’da öğretmenler eğitime başladı
KIZILCAHAMAM'DA 30 öğretmen, ölçme değerlendirme ve soru hazırlama teknikleri konusunda eğitime başladı. Kızılcahamam'da, Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek "Kızılcahamam Yeni Nesil Ölçme Değerlendirme Sistemi Eğitici Eğitimi" Halk Eğitimi Merkezi'nde başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 30 öğretmenin ölçme, değerlendirme ve soru hazırlama teknikleri konusunda alacağı eğitimlerle ilçede eğitim kalitesinin artırılması hedefleniyor. Öğretmenlerin öğrencileri geliştirmesine katkı sağlayacak eğitimler 5 gün boyunca devam edecek.
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Kızılcahamam’da öğretmenler eğitime başladı
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