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Model fabrika yalın üretimi gösterdi

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Model fabrika yalın üretimi gösterdi
ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, "Model fabrikamızda yaklaşık 130 firma eğitim aldı ve bunlardan 8'i burada aldığı teknik bilgileri üretimlerinde uygulayarak verimliliklerini artırdı" dedi. Akdaş, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için teknoloji ağırlıklı ürünlere yönelmesi gerektiğini söyledi. Teknoloji üreten bir yapıda olmak için teknoloji ağırlıklı sanayiye, içinde teknoparkların olduğu modern OSB'lere ihtiyaç olduğunu ifade eden Akdaş, ASO 1. OSB olarak böyle bir bölge oluşturma çabası içinde olduklarını belirtti.

130 FIRMA EĞITIM ALDI
"Fabrikamızda yaklaşık 130 firma eğitim aldı ve bunlardan 8'i burada aldığı teknik bilgileri üretimlerinde uygulayarak verimliliklerini artırdı" Model fabrika projesi, teknopark projesi ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için yapılan tüm eğitim hizmetlerinin bu amaçlarla uygulamaya konulan projeler olduğunu vurgulayan Akdaş, "2018 yılında bölgemizde faaliyete geçen model fabrikada işletmelerimize yalın üretim eğitimleri verilmektedir. Model fabrika ile kar etmeyi değil firmalara kar ettirmeyi hedefliyoruz. Model fabrika, yalın üretimin nasıl yapılabileceğini ortaya koyan bir uygulama. Fabrikamızda yaklaşık 130 firma eğitim aldı ve bunlardan 8'i burada aldığı teknik bilgileri üretimlerinde uygulayarak verimliliklerini artırdı" dedi.

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Model fabrika yalın üretimi gösterdi
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