Ücretsiz bale&jimnastik kursları başlıyor

GÖLBAŞI Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuklar için düzenlenen ücretsiz spor aktivitelerinden olan jimnastik ve bale kursu, profesyonel eğitmenler eşliğinde devam ediyor. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen jimnastik ve bale çalışmalarında keyifli dakikalar geçiren çocuklar ayrıca boş vakitlerini spor yaparak değerlendirme imkânı buluyor.
Veliler; çocuk gelişimi, çocukları spora özendirme, beceri kazanmayı hedefleme amacıyla açılan ücretsiz jimnastik ve bale kurslarına yoğun ilgi gösteriyorlar.
UZMANLAR EĞİTİM VERİYOR
Büyük ilgi gören jimnastik ve bale kurslarında eğitimler profesyonel eğitmenler tarafından veriliyor. Baleye yeni başlayanlar için açılan kurslara 115 çocuk katılıyor.
Bale kursunda çocuklar, teknik taktik, koreografi, ritim, müzik ve sahne çalışmalarının tüm inceliklerini öğreniyor. Klasik bale eğitiminin çocukların bedensel ve ruhsal gelişimi için büyük önem taşıdığını belirten eğitmenler, çocuklara genel bale bilgisi, esneklik ve bale tekniğine geçiş derslerinin verildiğini söyledi.
JİMNASTIK KURSUNDA SIRA VAR!
Jimnastik kurslarında 248 çocuğun eğitim gördüğünü belirten yetkililer, kursunu çocukların denge, kuvvet, esneklik, algıda seçicilik ve refleks gibi özelliklerinin gelişmesine yardımcı olduğunu da kaydetti. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Belediyesi olarak ücretsiz verdiğimiz eğitim, spor, hobi ve meslek kurslarımız ne mutlu ki yoğun ilgi görüyor. Bu kurslardan 7'den 70'e binlerce insanımız faydalanıyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmak bizi mutlu ediyor. Yeteneklerin keşfedileceği kurslarımız devam edecek"
dedi.