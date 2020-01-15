Ücretsiz bale&jimnastik kursları başlıyor

GÖLBAŞI Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuklar için düzenlenen ücretsiz spor aktivitelerinden olan jimnastik ve bale kursu, profesyonel eğitmenler eşliğinde devam ediyor.Veliler; çocuk gelişimi, çocukları spora özendirme, beceri kazanmayı hedefleme amacıyla açılan ücretsiz jimnastik ve bale kurslarına yoğun ilgi gösteriyorlar.Büyük ilgi gören jimnastik ve bale kurslarında eğitimler profesyonel eğitmenler tarafından veriliyor.Bale kursunda çocuklar, teknik taktik, koreografi, ritim, müzik ve sahne çalışmalarının tüm inceliklerini öğreniyor. Klasik bale eğitiminin çocukların bedensel ve ruhsal gelişimi için büyük önem taşıdığını belirten eğitmenler, çocuklara genel bale bilgisi, esneklik ve bale tekniğine geçiş derslerinin verildiğini söyledi.Jimnastik kurslarında 248 çocuğun eğitim gördüğünü belirten yetkililer, kursunu çocukların denge, kuvvet, esneklik, algıda seçicilik ve refleks gibi özelliklerinin gelişmesine yardımcı olduğunu da kaydetti. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek,dedi.

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