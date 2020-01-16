Eda&Naz: Başkanım sizi ağlatacağız!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ettiği maç sonrasına ilişkin,dedi. Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentindeki organizasyonda çok büyük sıkıntılar yaşanmasına rağmen sporcuların üstesinden geldiğini ve mutlu sona ulaştığını vurgulayan Üstündağ,Ben yaşadım gördüm. Taraftarlarımızın, son iki maçımızda 7 bin seyircinin 6 bininin Türk olması... Diğer ülkelerden gelen gurbetçiler Apeldoorn sokaklarında birleşti. Apeldoorn kentinde Türk bayraklarıyla şenlik vardı" diye konuştu.Olimpiyat kotası alınması nedeniyle herkesin çok mutlu olduğunu dile getiren Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:Demek ki verilebiliyorsa alınabiliyor da... Bunun için çok mutluyuz, çok gözyaşı vardı. Bana takım kaptanımız Eda Erdem ve Naz, 'Başkanım Avrupa Şampiyonası Finali'nde seni ağlattık, üzdük. Ama burada sevindireceğiz, sevinçten gözyaşı döktüreceğiz' dediler, sözlerini tuttular, çok mutlu olduk."

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