Eda&Naz: Başkanım sizi ağlatacağız!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ettiği maç sonrasına ilişkin, "Sevinçten gözyaşı dökmeyen kalmadı"
dedi. Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentindeki organizasyonda çok büyük sıkıntılar yaşanmasına rağmen sporcuların üstesinden geldiğini ve mutlu sona ulaştığını vurgulayan Üstündağ, "22 saatte iki maç oynadık, imkanlar, otel şartları... Ülkemizin yaptığı organizasyonun Avrupa ve dünya adına ne kadar mükemmel olduğunu, yaşayan, gören bilir.
Ben yaşadım gördüm. Taraftarlarımızın, son iki maçımızda 7 bin seyircinin 6 bininin Türk olması... Diğer ülkelerden gelen gurbetçiler Apeldoorn sokaklarında birleşti. Apeldoorn kentinde Türk bayraklarıyla şenlik vardı" diye konuştu.
'ÇOK MUTLUYUZ'
Olimpiyat kotası alınması nedeniyle herkesin çok mutlu olduğunu dile getiren Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı: "Sevinçten gözyaşı dökmeyen kalmadı. Biz Ankara'daki Avrupa Şampiyonası'nda finali kaybettik. Bana en çok 9'a 6 öndeyken maçı nasıl verdiğimiz soruldu. Ama biz bunu geçtik. Maç sayısında 24-22'den sonra 6 defa maç sayısı atan takıma karşı da kazandık.
Demek ki verilebiliyorsa alınabiliyor da... Bunun için çok mutluyuz, çok gözyaşı vardı. Bana takım kaptanımız Eda Erdem ve Naz, 'Başkanım Avrupa Şampiyonası Finali'nde seni ağlattık, üzdük. Ama burada sevindireceğiz, sevinçten gözyaşı döktüreceğiz' dediler, sözlerini tuttular, çok mutlu olduk."