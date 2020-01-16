‘Hepimizin derdi güçlü Türk Sporu’

Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın ilk iki gününde futbol odaklı gündemler görüşülürken, dün diğer branşların federasyon başkanlarıyla bir araya gelindi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, spor federasyonlarının başkanlarıyla basına açıklamalarda bulunurken, "Biz spor camiası olarak bir aileyiz. Ailemizin çözülmesi gereken konularımız var ve bunları masaya yatırıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı'nın önceki gün gerçekleşen kabulünde çalıştayın gündemini kendilerine arz ettiklerini ifade eden Kasapoğlu; "Hatalarımızla yüzleşmekten çekinmiyoruz. Medeni ortam noktasındaki usül uslup noktasındaki hassasiyetlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Hiçbir anlamda gerilim ve sıkıntıyı gündeme almamızı gerektirmiyor"
diye konuştu.
YOL HARİTALARIMIZ AÇIKLANACAK
Çalıştaydaki herkesin derdinin aynı olduğunu söyleyen Bakan Dr. Kasapoğlu, "Sporumuzun yarınları, sporumuzun güçlü var oluşu. Gerek kulüplerimiz gerek federasyonlarımızla bu sorunları dert edinen tüm camiayla inşallah daha güçlü bir gelecek için yarınlara yürüyeceğiz. Buna inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konuda güçlü desteği var. Kendilerine müteşekkiriz. Gerek mali anlamdaki meseleleri ve idari anlamdaki konuları da masaya yatırdığımız gibi bunların uluslararası anlamda küresel rekabette daha güçlü olma adına nasıl şekillendirileceğine yönelik yol haritalarını da ortaya koyacağız"
ifadelerini kullandı.