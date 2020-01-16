‘Hepimizin derdi güçlü Türk Sporu’

Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın ilk iki gününde futbol odaklı gündemler görüşülürken, dün diğer branşların federasyon başkanlarıyla bir araya gelindi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, spor federasyonlarının başkanlarıyla basına açıklamalarda bulunurken,diye konuştu.Çalıştaydaki herkesin derdinin aynı olduğunu söyleyen Bakan Dr. Kasapoğlu,ifadelerini kullandı.

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