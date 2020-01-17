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10 yaşındaki oğluna TIR kullandırdı

Şehirler arası yolda 10 yaşındaki oğluna TIR kullandırdığı belirlenen sürücü Hüseyin Akbayır (46) hakkında yasal işlem başlatıldı

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
10 yaşındaki oğluna TIR kullandırdı
DAHA önce Akbayır'ın küçük yaştaki çocuğuna Ankara-Konya yolunda TIR kullandırdığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Ankara İl Emniyet Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, Gölbaşı uygulama noktasında sürücüyü kontroller sırasında yakaladı. Akbayır, ifadesi alınmak üzere getirildiği Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde, pişman olduğunu söyledi. Olayın 1.5 yıl önce yaşandığını ifade eden sürücü Akbayır, "Allah'tan bir kaza olmadı, canımız sağ. Çok pişmanım. Gereken cezaları ödemeye razıyım. Hiçbir şoför arkadaşın böyle bir hataya düşmesini istemem. O zaman yaptığım şeyi şimdi düşününce çok büyük hata yaptığımı görüyorum. O trafikte binlerce insan var. O an çocuğumun kullanmasına izin verdim ama şu an pişmanım" dedi. Akbayır'a idari para cezası uygulandı ve hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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10 yaşındaki oğluna TIR kullandırdı
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