2020’nin ilk bebeğinin hediyesi Başkan Ertuğrul Çetin’den

BUGÜN NELER OLDU

PURSAKLAR Devlet Hastanesi'nde ilk kez sezaryen doğum gerçekleştirildi. Aileye, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in selamını ileten Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Ay, ilçe de ilk sezaryen doğumla dünyaya gelen minik bebeğin hediyesini ailesine verdi. Başhekim Uzm. Dr. Doğan Akdoğan, Pursaklar Belediyesi Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Ali Ay ve yönetim ekibi doğum yapan vatandaşa göz aydınlığında bulundu. Pursaklar'da doğan ilk bebek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Ay, "Doğum servisinde ilk bebeğimiz dünyaya geldi. Ailesini tebrik ediyoruz. Onlarla birlikte bizler de heyecan ve mutluluk yaşadık. Belediye olarak, ailemizi ziyaret ederek Başkanımız Ertuğrul Çetin'in selamlarını kendilerine ilettik. Allah mutlu, sağlıklı ve uzun bir ömür versin" dedi. Minik bebeğin doğum sertifikası ve hediyelerini Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin adına Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Ali Ay, hastane adına ise Başhekim Uzm. Dr. Doğan Akdoğan takdim etti.