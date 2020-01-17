Alerjen besin içerikleri menüye giriyor

PROF. Dr. Şekerel, düzenlediği basın toplantısında, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nin hayata geçmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, Türkiye'de alerjiye neden olan birkaç yiyeceğin daha yönetmeliğe eklenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurduklarını ifade etti. Şekerel, yönetmeliğin alerjisi olan hasta ve yakınlarını çok mutlu ettiğini söyledi.Şekerel, restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulmasının, hazır ambalajlı gıdalarda ise beslenme bildirimi yapılmasının zorunlu olmasının alerjik hasta ve hasta yakınlarını rahatlatacak önemli bir uygulama olduğunu vurguladı. Besin alerjisi bulunan kişilerin alerjik oldukları gıdayı tükettikleri takdirde yaşamlarını tehdit edebilen reaksiyon dahil olmak üzere alerjik tepkime ile karşılaştıklarını aktaran Şekerel, "Bu yüzden besin alerjili kişiler, tüketecekleri her gıdanın içeriği hakkında ayrıntılı bilgi alma ihtiyacı duyarlar. Yürürlüğe giren bu yönetmelikle etiketleme uygulamasının yasal çerçeveye oturtulması çok önemli bir adım" dedi. Türkiye'de en sık besin alerjisine neden olan etkenlerin sıklıkla süt, yumurta, kabuklu ağaç yemişleri, susam, yer fıstığı buğday, mercimek, kabak ve ay çekirdeği, balık, nohut, bezelye, soya ve kabuklu deniz ürünlerinden oluştuğunu anlatan Şekerel, şunları dile getirdi: "Bu bağlamda listeye mercimek, nohut, bezelye gibi baklagillerin ve haşhaş tohumu, kabak ve ay çekirdeği gibi tohumların yanı sıra karabuğdayın eklenmesi gerekiyor. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı'na eklemelerin yapılması için gerekli başvurumuzu yaptık ve olumlu yanıt aldık." Dernek 2. Başkanı Prof. Dr. Can Kocabaş da besin alerjilerinin görülme sıklığının özellikle gelişmiş ülkelerde daha fazla olduğuna işaret ederek, "Ülkeler arasında besin alerjileri arasında farklılıklar var. Hangi toplum hangi besini çok tüketiyorsa o gıda besin alerjisi o toplumlarda daha fazla görülüyor. Tüm dünyada süt ve yumurta gibi besinler en sık gördüğümüz besin alerjileridir. Tüketim alışkanlıkları besin alerjilerinin görülme sıklığını etkileyen faktörlerden birisi. Gelecek yıllarda farklı besin alerjilerinin olma ihtimali var"

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