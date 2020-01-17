Ankara Keçisi yardımı Büyükşehir Meclisi’nde

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OYLAMADAN önce Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın söz aldı. Kendisinin de üretici olduğunu ve 150 küçükbaş oluşan bir Ankara Keçisi sürüsü bulunduğunu belirten rapordaki 'Kıl keçisi' ve 'Kilis keçisi' cinslerinin çıkarılmasını istedi. Başkan Yalçın raporun sadece Ankara Keçisi için oylanmasını istedi. Yalçın, "Ankara Keçisi gündeme geldiğinde tartışma olmaz. Ankara Keçisi bizim milli bir ürünümüz. Bize tarihten Osmanlı'dan gelen bir ürün. Ankara için çok önemli. Tarım Bakanlığı'nın ıslah çalışması var. Teşvik var. 15 yıl önce başladı. Raporda kıl keçisi var, Kilis keçisi var. Bunlar bize uymaz. Bakanlığın teşviki bozar. Rapor Ankara Keçisi olarak oylanmalı" dedi. Komisyon başkanı da buna katıldığını açıkladı. Başkan teşvikin artırıldığını vurgulayarak komisyon başkanına teşekkür etti. Yaklaşık 10 dakika süren görüşmeler sonunda oturumu yöneten Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Tarım İl Müdürlüğü'nden görüş almak şartıyla başka Ankara Keçisi olmak üzere bölgelere göre keçi ırklarının araştırılarak destek verilmesi" ibaresini ekleterek raporu oylattı. Rapor oy çokluğu ile kabul edildi.