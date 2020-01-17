Başkentteki iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Keçiören Fatih Caddesi'nden Ulus istikametine giden Muhlis Yıldırım yönetimindeki otomobil Kalaba mevkisinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak telefon direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direği devirerek savrulan otomobil daha sonra elektrik direği ile yol kenarındaki kayalık alan arasında sıkıştı. Kaza sonrası araçta sıkışan araç sürücüsü Yıldım ile otomobilde bulunan Eylül Ayyıldız, Sibel Kayaslan ve Cevdet Yıldırım çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.Bu sırada, olay yerine gelen polis ekiplerinden bir polis memuru yaralılardan genç bir kızın soğuktan titrediğini gördü. Bunun üzerine polis memuru yerde yatan ve ambulans bekleyen genç kızın üzerine montunu örterek üşümemesini sağladı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Çankaya Uğur Mumcu Caddesi'nden Gaziosmanpaşa istikametine giden Emre Acar'ın kullandığı otomobil ise Reşit Galip Caddesi yakınlarında refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kaza sonrası ters dönen araçta bulunan Burcu Baltacı yaralanırken, otomobil sürücüsü Acar yara almadan kurtuldu. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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