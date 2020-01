Kızıl şahine yaşam dokunuşu

KAHRAMANKAZANBelediyesi ekipleri, yaralı halde bulunan bir kızıl şahini tedavi ederek, yaşama döndürdü. Tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşan kızıl şahin, yaşam alanına dönmesi için doğaya salındı. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı değerlendiren Kahramankazan Belediyesi ekipleri, kızıl şahini Ahi Mahallesi civarında yaralı halde buldu. Ekipler buradaki ilk müdahalelerinin ardından, kızıl şahini Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Kanadından yaralandığı belirlenin kızıl şahin, burada veterinerler tarafından tedavi edildi. Yapılan tedavisinin ardından bir süre daha merkezde misafir edilen kızıl şahinin, kaybettiği gücünü toplaması sağlandı. Sağlığına kavuşan kızıl şahin, daha sonra yaşam alanına dönmesi için doğaya salındı.Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirterek, "Onlar bizim dünyayı ve yaşamı paylaştığımız can dostlarımız. Can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz kızıl şahine gerekli müdahaleleri yaparak, dostumuzun yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuzun tekrar göklerde özgürce uçacak olması bizleri çok mutlu etti" dedi.

