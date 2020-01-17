Özel Eğitim Kurumları Ankara’da buluştu

Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu "Sen Yoksan Bir Eksiğiz" sloganıyla planlanan Türkiye Buluşmaları Toplantısını Prof.Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezinde gerçekleştirdi. Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkanı Yunus Kılıç, toplantı sonrasında illerden gelen tüm katılımcıların illerindeki Milletvekillerine ulaşarak hazırlanan mali verilerin kendilerine teslim edilmesinin önemini bir kez daha dile getirdi. Ücret iyileştirilmesinin sektöre daha kaliteli hizmet verebilmesi için önemini vurgulayan Başkan Kılıç, artık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nin öğrenci istatistiklerinin hesaplanmasını değil kaliteli eğitmen kaliteli eğitim standartlarının konuşulması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ise kaliteli hizmet noktasına dikkat çekerken Federasyonun kurumlar noktasında denetçi ve seçici olması gerektiğini belirtti ve Federasyon Başkanı Yunus Kılıç'ın sektör adına ne kadar mücadele ettiğinin altını çizdi.Toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, 20.Dönem Burdur Milletvekili TOBB Eğitim Meclis Başkanı Yusuf Ekinci, Özel Eğitim Kurumları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinden 600'e yakın sektör temsilcisinin de katılım gösterdiği toplantı Federasyonun 5 bin km yol gidilerek hazırlamış olduğu kısa filmin gösteriminin ardından, Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç kurumların finansal açıdan yaşadığı sıkıntıları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ilettiklerini kendisinin bu konu ile alakalı yaklaşımının olumlu olduğunu, geçen haftada Tokat ilinde sektör temsilcileri ile birlikte Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüştüklerini, Albayrak'ın konudan haberdar olduğunu ilgili ücret iyileştirilmesi noktasında tekrardan Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile tekrar görüşeceklerini dile getirdiğini ifade etti. Kılıç, toplantı sonrasında illerden gelen tüm katılımcıların illerindeki Milletvekillerine ulaşarak hazırlanan mali verilerin kendilerine teslim edilmesinin önemini bir kez daha dile getirdi. Ücret iyileştirilmesinin sektöre daha kaliteli hizmet verebilmesi için önemini vurgulayan Başkan Kılıç, artık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nin öğrenci istatistiklerinin hesaplanmasını değil kaliteli eğitmen kaliteli eğitim standartlarının konuşulması gerektiğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, konuşmasında kaliteli hizmet noktasına dikkat çekerken, Federasyonun kurumlar noktasında denetçi ve seçici olması gerektiğini belirtti ve Federasyon Başkanı Yunus Kılıç'ın sektör adına ne kadar mücadele ettiğinin altını çizdi. 200'ü aşkın Milletvekilini Mecliste ziyaret eden TBMM'nin gündemine ücret iyileştirilmesi konusunu işleyen özel eğitim dernekleri federasyonu ve katılımcılar dosyaları başta Mecliste vekiller olmak üzere grup başkanlarına ve bakan yardımcılarına teslim etti.

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