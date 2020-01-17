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Sultanlar evinde galip

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Sultanlar evinde galip
TÜRKIYE Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Kahramankazan Belediyespor, ağırladığı Astor Voleybol'u mağlup etti. Filenin Sultanları oynadığı oyunla göz doldururken kendi saha ve seyircisi önünde Astor Voleybol Takımı'nı mağlup etmeyi başardı. Kahramankazan Belediyespor sahadan 3-1'lik skorla galip olarak ayrıldı. Filenin Sultanları bundan sonra oynayacakları maçlardan galip ayrılarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Yeni sezonda da Avrupa Kupaları hede olarak belirlendi.

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Belediye Başkanı Serhat Oğuz, evlerinde oynadıkları son karşılaşmadan galibiyetle ayrılan takımlarını tebrik ederek, "Takımımızın önümüzdeki maçlarda daha iyi bir performans sergileyerek ligin iyi şekilde bitireceğine inanıyorum. Tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum" diye konuştu.
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Sultanlar evinde galip
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