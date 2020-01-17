Sultanlar evinde galip

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TÜRKIYE Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Kahramankazan Belediyespor, ağırladığı Astor Voleybol'u mağlup etti. Filenin Sultanları oynadığı oyunlaKahramankazan Belediyespor sahadan 3-1'lik skorla galip olarak ayrıldı. Filenin Sultanları bundan sonra oynayacakları maçlardan galip ayrılarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Yeni sezonda da Avrupa Kupaları hede olarak belirlendi.Belediye Başkanı Serhat Oğuz, evlerinde oynadıkları son karşılaşmadan galibiyetle ayrılan takımlarını tebrik ederek,diye konuştu.