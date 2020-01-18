Ankara’da sis ve buzlanma

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'DA, önceki gün gece saatlerinden itibaren etkili olan sis ve nem, soğuk havanın etkisiyle yollarda buzlanmaya neden oldu. Buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Havadaki su buharı, soğuk havanın da etkisiyle buz kristallerinin yağmasına neden oldu. Görüş mesafesinin 10 metrenin altına kadar düştüğü şehirde, termometreler de eksi 5 dereceyi gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı. Şehir genelinde etkili olan buzlanma, trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Çankaya Talatpaşa Bulvarı'nda sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında, Müslüm Kelleci yönetimindeki otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, park halindeki 2 ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşısına geçen otomobilin sürücüsü Kelleci, otomobildeki Elif A. ve taksi sürücüleri Harun Y. ile İsmail Eren K. yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince çevre hastanelere kaldırıldı.