Çiçek gibiydi tarlaya döndü

Dün SABAH Ankara "100 bin ağacı kurutuyorlar" başlığıyla konuyu manşetine taşımıştı. Çayyolu bölgesinde Türkkonut Çayyolu – 2 Uydukent projesi kapsamında yer alan 4 bin 800 konut 20 bin vatandaşın yararlandığı mesire alanında mevcut olan 36 bin ağaç ile Türkkonut bölgesinde bulunan toplamda 100 bin ağaç Büyükşehir'in ve Çankaya Belediyesi'nin ilgisizliği yüzünden kurumaya terk edildi. Ağaçlar kesildi. Yeşil alanlar tarlaya döndü. Türkkonut Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı'nın bölgede 18 yıl boyunca dikimini kendi elleriyle yaptığı ve çocukları gibi büyüttüğü yaklaşık 100 bin ağaç ve bitki örtüsü, mart ayından itibaren kaderine terk edildi. Kuruyan ağaçlar dikkat çekmesin diye de diplerinden kesildi. Bölgedeki park, bahçe, mesire alanı ve tüm yeşil alanların sorumluluğu, Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile ANFA Genel Müdürlüğü'nde. Bölge sakinleri ne Büyükşehir'in ne de Çankaya Belediyesi'nin ağaçların ve yeşil alanların bakımını yapmadığını, bölgeyle ilgilenilmediğini, görevlilerin ise görevlerini yerine getirmediklerini söyledi. Piknik yapmak için mesire alanına giden vatandaşlara mesire alanı kapatıldı. Ne kapısında güvenlik duruyor ne de bakım yapılıyor. Alana girdiğinizde kökünden kesilmiş ağaçlar, yollarda biten otlar, kırık kamelyalar durumun vehametini gözler önüne seriyor.SELAMI Özkan, "Yılmaz başkanın öncülüğünde önceden çok güzeldi. Mesire yeri de çok güzeldi. Bakımsızlıktan kapandı. Başkanımız kendi cebinden para verip kaldırım kenarındaki meyve ağaçlarını dikti. Çankaya'nın işçileri buradaki ağaçlara bir tane su vermediler. Ağaçlar kurudu. Caminin bakım ve temizliğini Türkkonut yapıyordu. Büyükşehir'e devroldu. Ne gelen var ne giden. Yılmaz Başkan olmasa cami perişan olacak" ifadelerini kullandı.REFIK Oğuz, "10 ay oldu mesire alanı kapalı. Biz mesire alanının açılmasını istiyoruz. Halk Ekmek yok. Onu istiyoruz. Ağaçlar kurudu. Gelen yok giden yok. Bakan yok. Yılmaz Odabaşı'ndan Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.MEHMET Yaşar Zaimoğlu, "Ne temizlik ne bakım var. Bunun yanında bir gün eşimle beraber Çankaya Belediyesi'ne gitmiştik. Buraya otobüs durağı istedik. 'Tamam amca' deyip bizi gönderdiler. 'Bugün git yarın gel' deyip unutuyorlar. Artık hiçbir şey beklemez olduk. Çankaya Belediyesi'nin işçileri var. Sabahtan akşama kadar kulübede oturuyorlar. Bir iş yaptıkları yok. Durum içler acısı. Buraya Çayyolu demeye bin şahit ister"VEHIP Kanat, "Mesire alanına piknik yapmaya ailemle 1-2 kere gittik. Güvenlik elemanı duruyordu. Yeşillik bir alan. Kamelyası, mangal yakmak için yerleri vardı. Buranın tekrar hizmete girmesini istiyoruz. Yılmaz Başkan varken buranın bakımını yapıyordu. Belediyeye devredildi. Ne gelen var ne giden. Bu ağaçlara yazık değil mi. Yollar çukur. Çayyolu'nda neden hizmet yok bakımsız"

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