İdealkent Ödülü Sincan Belediyesi’nin

Sincan Belediyesi'nin sıfır atık seferberliği kapsamında yaptığı çalışmalara adeta ödül yağıyor. İstanbul'da 2.Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde "Sıfır Atık Yerel Yönetimler" ödülü alan Sincan Belediyesi'ne, Uluslararası Buhara Medya Ödülleri töreninde 2. kez "Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü" verildi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri töreninde ise "Yılın Belediye Başkanı" seçilerek Sincan'a büyük bir gurur yaşattı. Sincan Belediyesi'ne bir ödül de ÇANKIRI-BİR'den geldi. Başkan Ercan "Yılın Çevreci Ödülü"ne layık görüldü. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, arda arda alınan ödüllerin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sincan'ı ve Ankara'yı en iyi şekilde temsil ettik." ifadelerini kullandı. Alınan bu ödüllerin haklı gururunu yaşayan Sincan Belediyesi bu kez uluslararası alanda büyük bir başarı yaşadı. "İdealkent Ödülleri"nin bu yılki sahipwleri arasında Sincan Belediyesi de yer aldı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen İdealkent Ödülleri Töreni'nde "1. Sınıf Atık Getirme ve Kompost Üretim Tesisi" projesi, Sincan Belediyesi'ne ödül getirdi. Ödülünü Başkan Ercan'a Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi için Şehirler ve Bölgeler Birliği Genel Müdürü Francesco Lembo takdim etti.töreninin ardından konuşan Başkan Ercan, uluslararası platformda kazanılan başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ercan, "Sıfır atık konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Hanım tarafından 2017 yılında başlatılan seferberlikle eş zamanlı olarak düğmeye bastık. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin en başarılı belediyesi seçildik, Kasım ayında Haliç Kongre Merkezi'nde ödülümüzü almıştık. Bugün de uluslararası bir platformda çalışmalarımızın takdir edilmesi bizi oldukça onure etti. Sincan'ı ve Ankara'yı burada en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Sıfır atık konusunda gelinen aşamayı değerlendiren Başkan Ercan, "Sıfır atık çalışmamızın 2 boyutlu olduğunu söyleyebilirim, bunlar eğitim ve sahadaki aktif çalışmalar. Eğitimle 2 yılda 100 bin kişiye eğitim verdik ve Sincan'da kişi başına 1,2 kg olan atık miktarını 0.80'lere kadar yani 3'te 1 oranda düşürdük. Yani Sincan'ın nüfusu 600 bin, bunlardan 200 bini Sincan'da artık atık çıkarmıyor. İlk yerli kompost sistemiyle organik anlamda oldukça zengin gübre üretiyoruz. Sokak hayvanlarından diğer hayvanlara kadar ısıl işlem görmüş atıklardan mama üretiyoruz. Isıl işlem görmemiş organik atıklardan gübre üretiyoruz. Ahşap atıklardan sanata dönüşen ürünler üretiyoruz. Biz artık çöp kavramını bir kenara bıraktık; bizim için atık var, atık hammadde, ekonomik değere dönüşen bir hammadde, sanatsal ürünlere dönüşen hammadde. Hatta atıklar bilimsel ara maddelere dönüşebiliyor" dedi.

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