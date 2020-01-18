Kurtuluş altyapıda

Türk futbolunun en köklü ekiplerinden biri olan G.Birliği, yeni yıldızlar yetiştirmek için var gücüyle çalışıyor. Kulüp Başkanı Murat Cavcav, Türk futbolundaki ekonomik sorunları aşmak için altyapıya herkesin yönelmesi gerektiğini belirtirken kendilerinin de bu yolu takip ettiğini söyledi. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Cavcav, şunları söyledi:Bugün takımımızda altyapıdan yetişmiş en az 6-7 futbolcu var, hatta 3-4'ü oynuyor. Bunları her zaman yapmamız lazım. Yoksa yurt dışından veya yüksek bonservis paralarıyla alınan futbolcular, kulüpleri zor durumda bırakabilir.Mecburiyet hissederler. Bunun Türk futbolu açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Biz Gençlerbirliği olarak bunu yapıyoruz ama diğer takımların da yapması lazım. Bunu Trabzonspor gayet iyi yapıyor ama onun haricinde bunu uygulayan fazla takım görmüyorum.Türk futbolu böyle kurtulur, ekonomisi de böyle düzelir.""ALTYAPIMIZINDAN yetişmiş Mert kardeşimiz Roma'da oynuyor. Bunlar bize gurur veriyor. Her zaman bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Altyapımızda bu sezon önemli değişiklikler yaptık. Yurt dışında yıllarca çalışmış, kariyerli, deneyimli Taşkın hocamızı altyapının başına getirdik. Her şey güzel gidiyor. Altyapıya her zaman önem vereceğiz. Altyapı olmazsa kulüplerin hali iç açıcı gözükmüyor.""HOCAMIZ kadronun yeterli olduğunu baştan beri söylüyor. Ekonomik davrandığımız için böyle hareket ettik. Almanın sonu yok. Geniş bir kadromuz var. İlk yarı ona göre takım kurduk. Geliri çok bir kulüp değiliz. Arkamızda kimse de yok. Hiçbir yerden 1 lira destek de almadık. Kendi yağımızda kavrulan bir takımız. Bir de Hacettepe var.""8 günlük bir kamp dönemi oldu. Takımı bu kamp döneminde mecburen yalnız bıraktım. Bu güne kadar hiçbir kampı kaçırmamıştım. İşlerin yoğunluğu nedeniyle bu sene gidemedim ama günlük raporları aldım. Her şey yolunda. İyi bir kamp dönemi geçirdik.""ÇAYKUR Rizespor ile pazartesi günü oynayacağımız maçtan iyi sonuçla döneceğimizi düşünüyorum. Sezonun ikinci yarısı daha zorlu geçecek. Herkes transfer yapıyor. İlk yarıda aldığımız 18 puan çok iyi puan değil ama kötü de değil. Yukarıdaki takımlarla aramızda uçurum yok. Üç puanlık sistemde kapanmayacak farklar değil.""HAMZA Hamzaoğlu'nu bugün Türkiye'de herkes tanıyor. Kendisini ispatlamış bir hoca. Takımımıza gelmesi bizi çok mutlu etti. Görüşmelerimizde 'Çok güzel, huzurlu bir ortama geldim başkan' dedi. Hocamızın yönetiminde bundan sonraki maçlarda çıkışımızı devam ettiririz diye düşünüyorum."

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