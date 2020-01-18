Tekvandoda Ankara zirvede!

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'DA düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonasında bin 500 sporcu tatamiye çıktı. Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen ve 68 ilden sporcuların yarıştığı şampiyonada ilk 8'e giren sporcular, 3-7 Şubat tarihlerinde İstanbul'da yapılacak 7. Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda mücadele etmeye hak kazandı. Organizasyonda 16 sıkletin 8'inde Ankara EGO Spor Kulübünün sporcuları kürsünün zirvesinde yer aldı.Erkekler: 54 kiloda Görkem Polat, 58 kiloda Cihat Çakmak, 63 kiloda Ferhat Can Kavurat, 68 kiloda Hakan Reçber, 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız, 80 kiloda Hüseyin Kartal, 87 kiloda Orkun Ateşli ve +87 kiloda Muhammet Recep Çetinkaya. Kadınlar: 46 kiloda Ruhat Akalın, 49 kiloda Merve Dinçel, 53 kiloda Tuğba Yılmaz, 57 kiloda Gülsüm Gültekin, 62 kiloda İkra Kayır, 67 kiloda Dilara Arslan, 73 kiloda Simge Erensayın ve +73 kiloda Mervenur Evci.