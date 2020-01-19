2600 rakımda 1.5 metre karda zorlu mücadele

BaşkentEDAŞ ekipleri, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ta 7 milyondan fazla nüfusun ikamet ettiği sorumluluk bölgesinde kesintisiz elektrik sağlayabilmek için 441 noktaya SCADA sisteminin kurulumunu tamamladı. Bu kapsamda Başkent EDAŞ ekipleri, 2 bin 600 rakıma sahip Kastamonu'nun en yüksek kesimi olarak kabul edilen Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz'da da yaklaşık 1.5 metre karda elektrik arızasına müdahale etti. Yurt genelinde hakim olan soğuk hava dalgasıyla birlikte etkisini gösteren kar yağışı bir çok bölgede hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Başkent EDAŞ, hizmet verdiği Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ta kış aylarında kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sağlamak üzere çalışmalarına yoğun bir şekilde sürdürüyor. Özellikle merkeze uzak köy ve kasabalarda yaşanan kesinti ve arızalar, Başkent EDAŞ ekiplerinin özverili çalışmaları ve teknolojinin de imkanları sayesinde anında çözümleniyor. Ekipler, son teknolojinin imkanlarını da kullanarak uzaktan izleme ve kontrol sistemi SCADA ile yüksek gerilim seviyesinde yaşanan arızalara uzaktan müdahale de edebiliyor. Ayrıca ekipler, arızalara müdahale etmek için drone teknolojisini de kullanarak arızalı bölgeleri kısa sürede tespit edebiliyor.

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