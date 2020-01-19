Altındağ kreşlerinde karne sevinci

BUGÜN NELER OLDU

Altındağlıminikler karne sevinci yaşadı. Altındağ Belediyesine bağlı olarak hizmet veren Ali Ersoy, Aydınlıkevler ve Güneşevler kreşlerinde öğrenim gören minikler ara karnelerini aldı. Miniklerin karne sevincine Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da ortak oldu. Okul öncesi eğitime büyük önem verdiklerini her fırsatta vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağlı çocukların daha aydınlık bir geleceğe kavuşması için çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi. "Okul öncesi eğitim dönemi, bir çocuğun eğitim sürecinin başladığı en önemli dönemdir" diyen Başkan Balcı, "Çocuklarımıza bu yaşlarda verilen eğitimler geleceklerini şekillendirmede de büyük rol oynuyor" dedi.Altındağlı miniklerin karnelerine kavuştukları an yaşadıkları sevinç de görülmeye değerdi. 5 yaş grubu öğrencileri, yıldızlarla dolu karneleriyle ailelerinin göğsünü kabarttı. Yıl içinde öğrendikleriyle hayata emin ellerde hazırlanan minik öğrencilerin, ortak iş yapabilme becerileri dikkatlerden kaçmazken, arkadaşlık bağlarının üst seviyede olduğu gözlendi. Yüzlerinden gülücük eksik olmayan minik öğrenciler, karneleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.