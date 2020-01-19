Başkan Oğuz esnaf ve sanatkârlarla buluştu

ahramankazan'da

, mevcut esnaf kredi ve kefalet kooperatifinin kredi verme yetkisinin üst birlik tarafından iptal edilmesinin ardından, esnafların kredi ihtiyacını karşılamak amacıyla bir süre önce kurulan Köprübaşı Kahramankazan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. İlçedeki bir restoranda yapılan genel kurulda Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da esnaf ve sanatkârları yalnız bırakmadı.Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, esnafın mağdur olmaması için ikinci kredi kefalet kooperatifini kurulduğunu anımsatarak, "Bu kurumlar şahıslara bağlı baki kurumlar değildir. Bu kurumlar devletimizin milletimizin gücünü, halkla olan irtibatını kuran kurumlardır. Dolayısıyla bu kurumlar gücünü devletten alır, esnafından üyelerinden kooperatifinden alır" dedi. Başkan Oğuz, genel kurulun ardından oluşacak yönetim kuruluna başarılar dileyerek, belediye olarak tüm esnaf ve sanatkârların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.Genel kurulda, oluşturulan divan kurulu başkanlığında 13 madde görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. Yönetim, denetim ve üst kurul üyeliklerinin seçimleri yapıldı. Genel kurulda, aynı zamanda AK Parti Belediye Meclis Üyesi de olan Ali Yılmaz, kooperatifin kurucu başkanı olarak seçildi. Yılmaz, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisine ve yönetimine gösterilen güven için teşekkür etti.