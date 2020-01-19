Başkan Şimşek’ten yarıyıl hediyesi

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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yarıyıl tatiline giren İlkokul birinci sınıf öğrencilerine hikaye kitabı dağıttı. Gölbaşı Belediyesi tarafından İlkokul birinci sınıf öğrencilerine yarıyıl tatilinde hoşça vakit geçirebilmeleri için hikaye kitabı dağıttı. Gölbaşı Merkezde ve mahallerde bulunan tüm ilkokullardaki 2309 ilkokul birinci sınıf öğrencisine hikaye kitapları karneleri ile birlikte verildi.Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşı Gündüzalp İlkokulu ve Örencik mahallesi Ayşe Özbağı İlkokulunu ziyaret ederek, karne alan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine hem karnelerini verdi hem de belediye tarafından yaptırılan hikaye kitaplarını vererek başarılar diledi. Çocukların ceza yerine ödülle motivasyonlarının sağlanması gerektiğini belirten Şimşek, "Kısa bir tatil, 15 gün. Öğrenciler dinlensinler, eğlensinler. Moral, enerji depolasınlar ve ikinci eğitim- öğretim sezonuna yeni bir şevkle, güçle hazır hale gelsinler. Gölbaşı Belediyesi olarak öğrencilerimiz için ufak bir hediye hazırladık. Hazırladığımız hikaye kitaplarını yarıyıl tatilinde okumalarını rica ediyorum" dedi