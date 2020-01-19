Başkan Yaşar öğrencileri karne günü yalnız bırakmadı

enimahalle

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2019- 2020 eğitim-öğretim yılında yarıyıl tatiline girecek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Batıkent Destek Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yaşar "Yenimahalle'de her projeyi sizlerin geleceğini düşünerek hazırlıyoruz" dedi. 6,7 ve 8'inci sınıflarda öğrenim gören gençlere,okula yardımcı eğitim hizmeti sunan Batıkent Destek Eğitim Merkezinde, karne sevinci yaşayan gençlerle bir araya gelen Yaşar, öğrencilerle birlikte yarıyıl tatili öncesi pasta kesti. 300 öğrencinin eğitim hizmetinden faydalandığı Batıkent Destek Eğitim Merkezi'nde, yarıyıl tatilinde okumaları için roman ve hikaye kitabı da dağıtan Yaşar, karne heyecanı yaşayan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.