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Başkentin göbeğinde etrafa rastgele ateş açtı

Ulus’ta bir otelin camından etrafa silahla rastgele ateş açan şahıs, Özel Harekât polisleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Başkentin göbeğinde etrafa rastgele ateş açtı
Altındağ ilçesi Hacıbayram Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yasin B. isimli şahıs, kaldığı otelin 5. katındaki odasının camından kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı. Çevrede bulunan esnafın emniyet güçlerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilerek, otel etrafında geniş güvenlik tedbiri alındı. Yasin B., polislerin ikna çabalarına karşılık vermeyerek etrafa ateş etmeye devam edince Özel Harekat polislerinden destek istendi. Polis ekiplerinin uzun ikna çabaları sonrasında teslim olan Yasin B. gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yerinde incelemede bulunan ekipler bazı otomobillere kurşun isabet ettiğini belirledi. Altındağ'da yaşanan olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Altındağ ilçemiz Ulus-Anafartalar bölgesinde etrafa rastgele ateş açan kişi güvenlik kuvvetlerimizce yasal işlem yapılmak üzere gözaltına alınmış olup, herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir" ifadelerini kullandı.
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Başkentin göbeğinde etrafa rastgele ateş açtı
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