Duruş bozukluğunu uyaran cihaz üretti

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Çocukluğundan itibaren duruş bozukluğu olan bilgisayar mühendisi, ürettiği dik durma uyarısı veren cihazla hem kendi sorununu çözdü hem de benzer sıkıntıları yaşayanlar için alternatif çözüm oluşturdu. Giyilebilir teknoloji firması Kodgem Straight'in sahibi Fatih Durmaz, duruş bozukluğunu düzeltmek için ürettiği, titreşimle uyarı veren cihazı anlattı. Dik durma alışkanlığını kazanamadığı için çocukluğundan beri kamburluk şikayeti olduğunu belirten Durmaz, buna çare bulmak için yola çıktığını, geliştirdiği fikrin bir süre sonra ticari ürüne dönüştüğünü söyledi. Durmaz, uzun yıllar bu şikayetinden dolayı çeşitli medikal ürünler denediğini fakat istediği ergonomik rahatlığı bulamadığını dile getirdi. Durmaz, "Özellikle son dönemde insanlar uzun süre mobil cihazlarına bakıyor ve bu da çoğu kişide duruş bozukluğuna yol açıyor. Cihaz ise belirlediğiniz aralıklarla titreyerek vücudunuzu uyarıyor. Bu sayede aynı zamanda bir egzersiz yapmış oluyorsunuz. Bu sebeple cihazı dik duruş antrenörü olarak tanımlıyoruz" dedi.