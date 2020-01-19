Keçiören’de sömestr boyunca teleferik ve deniz dünyası ücretsiz

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Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte tüm öğrencilere teleferik ve Deniz Dünyası gezisinin ücretsiz olduğunu duyurdu. Başkan Altınok yayımladığı mesajda, "Sömestr boyunca tüm çocuklarımıza teleferik ve Deniz Dünyası gezisini ücretsiz yaptık. Sevgili öğrencilerimize ve değerli öğretmenlerimize zihnen, bedenen ve ruhen dinlenebilecekleri güzel bir sömestr diliyorum" dedi. Esertepe ve Yayla mahallelerinde karne alan çocuklarla bir araya gelen, karnelerini gösteren çocuklara satranç takımı, futbol ve basketbol topu hediye eden Başkan Altınok, sömestr boyunca Deniz Dünyası ve teleferik gezisinin öğrencilere ücretsiz olduğunu söyledi.