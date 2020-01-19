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Keçiörengücü maçına hazır

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Keçiörengücü Eskişehir maçına hazır
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Eskişehirspor'u ağırlayacak olan Keçiörengücü dün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan haftanın son antrenmanına koordinasyon çalışmasıyla devam edildi. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynayan mor-beyazlı ekip, taktiksel hücum organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı. Keçiörengücü- Eskişehirspor karşılaşması Aktepe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak.
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Keçiörengücü Eskişehir maçına hazır
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