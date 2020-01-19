Keçiörengücü Eskişehir maçına hazır

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Eskişehirspor'u ağırlayacak olan Keçiörengücü dün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan haftanın son antrenmanına koordinasyon çalışmasıyla devam edildi. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynayan mor-beyazlı ekip, taktiksel hücum organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı.