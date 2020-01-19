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Kızılcahamam’da her sınıfa bir şehit adı

Kızılcahamam’da İbni Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, yaptıkları proje ile isimleri unutulmuş şehitlerimizin isimlerini yaşatacaklar

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Kızılcahamam’da her sınıfa bir şehit adı
Kızılcahamam İbni Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri Furkan Özbey Aydoğan, Furkan Demircan ve danışman öğretmenlerinin hazırladığı projede hiçbir okula, kuruma, caddeye isimleri verilmemiş, unutulan şehitlerimizin isimlerini sınıflarında yaşatacaklar. Öğrenciler; "Şehitlerimizi unutmamak adını yaşatmak bizim görevimizdir. Şehitlerimizin aziz hatırasını ebedileştirmek için ve tüm öğrencilerin, öğretmenlerimizin, okulumuzu ziyarete gelen misafirlerimizin gönlünde yaşatmaya devam etmesi amacıyla isimlerini sınıflarımıza vermeye karar verdik. Bu şekilde şehitlerimize vefa borcumuzu, vicdan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanarak projelerinin amacını açıkladı.
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Kızılcahamam’da her sınıfa bir şehit adı
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