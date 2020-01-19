Kızılcahamam’da karne heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

Kızılcahamam'da, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde toplam 3 bin 810 öğrenci ile 365 öğretmen ilk dönem tatiline girdi. Kızılcahamam'da resmi karne töreni, Kazımkarabekir İlkokulu'nda yapıldı. Törene, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve ilçe protokolü katıldı. Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve protokol üyeleri karne dağıtarak öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu. Okul müdürlerinin de hazır bulunduğu törende, öğrencilerle bir süre sohbet edip sıralarında oturan Kaymakam Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, öğrencilerin tatillerini iyi değerlendirmelerini istedi.