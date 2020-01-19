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Mobil okul öğrencilerinin karne heyecanı

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Mobil okul öğrencilerinin karne heyecanı
Mamak Belediyesi'nin alternatif eğitim projelerinden biri olan Mobil Anaokulu'nda, 150 öğrenci karne heyecanı yaşandı. Mamak Belediyesi'nin dezavantajlı bölgelerde uyguladığı Mobil Anaokulu'nda, okul öncesi eğitime katılamayan 3-6 yaş grubu için özel olarak tasarladığı otobüste miniklere hem eğlence hem de eğitim ulaştırıldı. Öğrenmenin yanı sıra oyuncaklarla dolu otobüste hoşça vakit geçiren miniklere, yarıyıl karnelerini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir verdi
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Mobil okul öğrencilerinin karne heyecanı
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