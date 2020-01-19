Naz yapmadan Tokyo’ya

eçen yılki Dünya Şampiyonası'nda 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan Nazlı Savranbaşı'nın antrenörü Özgür Gümüşlü,dedi. 9 Ekim 2003 doğumlu Nazlı Savranbaşı, 16 yaşında Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda gösterdiği performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota aldı.Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kota alarak çok önemli bir başarıya imza attıklarını kaydeden Gümüşlü,değerlendirmesinde bulundu.Antrenör Gümüşlü, Nazlı Savranbaşı'nın istikrarlı ve çalışkan bir sporcu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:Büyük yarışmalar oldukça ilk etapta biraz zorlandı. Yarışma tecrübesi olmadığı için de bazı yarışmalarda finale kalamadan geri döndük, güzel yarışamadığımız anlar oldu. Ama tabii ki bu bir süreç, çalışarak eksiklerimizi düzelttik." 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota aldıktan sonra çalışma tempolarını artırdıklarını kaydeden Gümüşlü, şunları aktardı:Biz deböyle yapıyoruz, düşüncemizorada bir final yapmak.Olimpiyatlar kolay değil,dünyanın en zor yarışması.Elimizden gelen en iyi şekildeyarışacağız. Oradakihedefimizi final olarakbelirledik, inşallah dabaşaracağız."

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