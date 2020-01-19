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Sömestrda trafik tedbirleri artırıldı

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinin başlaması dolayısıyla şehirler arası ve şehir içi yollarda araç ve yaya trafiğinin yoğunlaşması üzerine trafik önlemleri artırıldı. EGM'den yapılan açıklamada, yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle yerleşim yerlerinde, otobüs terminallerinde ve şehirler arası kara yollarında ek trafik tedbirlerinin planlandığı bildirildi. Personel sayısının da artırıldığı belirtilen açıklamada, sürücülere yola çıkmadan önce kış koşullarına uygun lastiklerini kontrol etmeleri, yol-hava koşulları nedeniyle dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
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Sömestrda trafik tedbirleri artırıldı
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