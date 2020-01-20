Atletizmde 7 Türkiye rekoru yenilendi

Türk atletizminde rekor listesindeki eski dereceler bir bir yenilenmeye devam ediyor. Salon atletizminde bir süredir düzenli olarak yarışma yapılmayan 50 metre branşında yıllanmış rekorları yenilemek için düzenlenen yarışlarda yeni Türkiye rekorları kırıldı.50 metre erkekler yarışında5.73 ile birinci,ise 5.85 ile ikinci oldu. Umut, 5.93 ile'a ait olan ve 1995 yılından bu yana listede olan eski U20 rekorunu 0.20 saniye geliştirdi.ise 1990 yılındatarafından İzmir'de koşulan 5.92'lik 50 metre U23 salon rekorunu 0.07 saniye aşağı çekti. 50 metre engelli yarışında6.71 koşarak'in 6.80'lik eski rekorunu kırdı. 50Sevler, 30 yıllık rekoru yenilerken hem büyüklerde hem de U23'te listeye adını yazdırdı. Aynı yarışta Serhat Bulut ise 6.87 koşarak yine Ruhan İşim'in 1989 yılında koştuğu 6.99'luk dereceyi yeniledi.

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