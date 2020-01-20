Bravo koral Berkin!

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YUNANISTAN'DA düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Yarışları'nda altın madalya kazanan Koral Berkin Kutlu, Paralimpik A Barajı'nı geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 14 yaşındaki paralimpik yüzücüsü, Selanik'teki organizasyonda 200 metre serbest kategorisinde altın madalya aldı. Koral Berkin, böylece Paralimpik A Barajı'nı geçmeyi başardı. Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin Twitter hesabından da, "Koral Berkin Kutlu, 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmak için Paralimpik A Barajı'nı geçmeyi başardı. Milli sporcumuzu tebrik eder, yolunda başarılar dileriz" paylaşımı yapıldı.