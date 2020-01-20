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Belediyesi 10 milyon tasarruf sağladı

Belediye Başkanı Murat Köse, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda basın mensupları ile bir araya geldi

Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
Mamak Belediyesi 10 milyon tasarruf sağladı
MAMAK Belediye Başkanlığı'na seçildikleri günden itibaren geçen süreci değerlendiren Köse, tamamlanan ve başlayan projeleri ve hedeflerini basın mensuplarıyla paylaştı:
Şehit Hamza Sülün Kışlası'nda Türk Tarihi Açık Hava Müzesi ve Etno Spor Alanı inşa edilecek.
Zirvekent ve Şahapgürler mahallelerine kültür ve sanat merkezi Ekin Mahallesi'nde bir yüzme havuzu yapılacak.
52 tane araç satın alarak, aylık 10 milyon tasarruf sağladık. Bununla birlikte atıkların toplanma çalışmalarını belediye bünyesinde yapmaya başladık. Atıklarımızı kendimiz topluyoruz. Kiraya verilen sosyal tesislerimizin sözleşmeleri biter bitmez onları da kendi bünyemize aldık. Şuan itibari ile on tane spor merkezimizi ve iki düğün salonumuzu artık biz işletiyoruz" ifadelerini kullandı.
Gökçeyurt Köy Konağı tamamlandı. Kutludüğün Köy Konağı da kısa sürede tamamlanacak. Kızılcaköy Ortaköy, Eski Bayındır ve Kusunlar'da da köy konağı inşa edeceğiz.
Gökçeyurt'ta 'Ekolojik Köy' projesinin ilk etabında 400 tane meyve ağacını toprakla buluşturdu. Ağustos ayında kalan bölümleri tamamlanacak.
Kıbrıs Kanyonu Projesi'nin 1'inci etabının çalışmaları yapıldı.
Gönül Sofrası ve Gönül Çarşısı uygulamasını hayata geçirdik.
Kış ayları için bin personelle 161 kritik noktada ve 100 araçla hizmet veriliyor.
Her hafta cumartesi günü 250 personel 30 araçla bir mahalle köşe bucak temizleniyor.
Mamak Musiki Muallim Mektebi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı. Burada edebiyat buluşmaları, felsefe dinletileri, şair ve yazar buluşmaları düzenlendi. Buraya sahne sanatları uygulama ve eğitim merkezi kuruldu.

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Mamak Belediyesi 10 milyon tasarruf sağladı
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