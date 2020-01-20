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‘Sahte polise’ gerçek polislerce suçüstü

Kendisini polis olarak tanıttığı kişileri hesaplarından ’ye para aktarıldığı yalanıyla kandırarak dolandıran H.A., polis operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
‘Sahte polise’ gerçek polislerce suçüstü
ANKARA Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtan ve bankadaki hesaplarından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) para transferi yapıldığı bahanesiyle dolandıran H.A.'yı takibe aldı. Şüphelinin kaldığı otele baskın düzenleyen ekipler, H.A.'yı bir kişiyi daha dolandırmak üzereyken suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı H.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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‘Sahte polise’ gerçek polislerce suçüstü
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