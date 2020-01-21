Keçiören’de hileli ürün satan işletmelere CEZA

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KEÇIÖREN Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen denetimler kapsamında, işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine ilişkin gerekli şartları taşımayan ve hileli ürün satışı yaptığı tespit edilen iki işletmeye yasal işlem uygulandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Vatandaşların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde hileli ürün satanlara meydan bırakmayız" dedi. Bozulmuş veya değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan firmaların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da kamuoyuna duyurulduğunu belirten Başkan Turgut Altınok, "İlçemizde vatandaşın hayatını tehlikeye atacak hileli ürün satışı yapan iki işletmeye zabıta ekiplerimiz cezai işlem uyguladı. Zabıtamız tarafından gerçekleştirilen denetimlerimizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının korunması ve haksız rekabetin engellenmesi gibi hususlar göz önünde bulundurarak çalışmalarını titizlikle sürdürüyor" diye konuştu.Başkan Altınok şu çağrıyı yaptı: Vetendaşlarımız ihbar ve şikayetlerini "Zabıta İhbar Hattı" olan "0312 361 06 06" numaralı telefondan bizlere ulaşıp şikâyetlerini bildirebilirler."