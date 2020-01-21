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nihayet nefes alabildi

1. Lig’de düşme hattından sıyrılmaya çalışan Başkent ekibi, 8 maç sonra güldü

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Osmanlıspor nihayet nefes alabildi
OSMANLISPOR, TFF 1. Lig'de 8 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı. Başkent temsilcisi, ikinci devreye deplasmanda Boluspor'u 2-0 yenerek galibiyetle başladı. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan morsarılılar, sezonun ilk yarısını kendisi gibi 13 puanla tamamlayan rakibini mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Ligde 8 maç sonra kazanan İsmet Taşdemir yönetimindeki Osmanlıspor, puanını 16'ya yükselti.

TAŞDEMİR İLE BİR KEZ KAYBETTİ
Başkent ekibi, Boluspor maçı öncesi son galibiyetini 9. haftada sahasında 2-1'lik skorla Akhisarspor karşısında elde etmişti. Osmanlıspor, göreve 14. haftada gelen teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Ligde 15. sırada bulunan Osmanlıspor, 19. hafta mücadelesinde başkentin bir diğer ekibi Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
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Osmanlıspor nihayet nefes alabildi
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